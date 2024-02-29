RT в Telegram
Подпишись

Первый этап обновления производств на Курганмашзаводе закончат до конца года

Короткая ссылка
Первый этап обновления производств на Курганмашзаводе в рамках программы по переоснащению оборудования планируют завершить до конца года, заявил заместитель руководителя по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.
Первый этап обновления производств на Курганмашзаводе закончат до конца года
  • РИА Новости
  • © Евгений Кузьмин

Об этом сообщает URA.RU.

«На Курганмашзаводе продолжается ввод в эксплуатацию нового оборудования, которое приобретается на деньги федеральной субсидии. К концу 2024 года у нас полностью завершится первый этап программы переоснащения предприятия», — сказал Хромов.

По его словам, в последующие годы это позволит заметно нарастить производства финальных изделий и запасных частей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют восемь заводов в сфере импортозамещения в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить