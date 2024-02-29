Первый этап обновления производств на Курганмашзаводе закончат до конца года

Первый этап обновления производств на Курганмашзаводе в рамках программы по переоснащению оборудования планируют завершить до конца года, заявил заместитель руководителя по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.

Об этом сообщает URA.RU.

«На Курганмашзаводе продолжается ввод в эксплуатацию нового оборудования, которое приобретается на деньги федеральной субсидии. К концу 2024 года у нас полностью завершится первый этап программы переоснащения предприятия», — сказал Хромов.

По его словам, в последующие годы это позволит заметно нарастить производства финальных изделий и запасных частей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют восемь заводов в сфере импортозамещения в 2024 году.