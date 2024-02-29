Первый этап обновления производств на Курганмашзаводе закончат до конца года
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU.
«На Курганмашзаводе продолжается ввод в эксплуатацию нового оборудования, которое приобретается на деньги федеральной субсидии. К концу 2024 года у нас полностью завершится первый этап программы переоснащения предприятия», — сказал Хромов.
По его словам, в последующие годы это позволит заметно нарастить производства финальных изделий и запасных частей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют восемь заводов в сфере импортозамещения в 2024 году.