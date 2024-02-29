В Тюмени рассказали о работе по сносу аварийных домов

В Тюмени планируют снести 96 аварийных домов за год, заявили в пресс-службе городской администрации.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию.

Замглавы города Владимир Третьяков рассказал, что за последние пять лет в Тюмени снесли 532 дома.

«Снос — процедура хоть и разрушительная, но это тот случай, когда старое освобождает место для нового — благоустройства, строительства, городского пейзажа. Ну и про потенциальную пожарную и социальную опасность расселённых домов тоже не стоит забывать», — отмечается в сообщении.

Снос аварийных домов проходит в рамках нескольких программ.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске планируют расселить 22 аварийных дома в 2024 году.