Главреда «Новой газеты» оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейки о ВС России
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Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, он разместил в открытом доступе материал с признаками дискредитации спецоперации на Украине.
«Суд признал Соколова Сергея Михайловича виновным в совершении административного правонарушения... и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что на главреда «Новой газеты» составили протокол по статье о дискредитации российской армии.