Главреда «Новой газеты» оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейки о ВС России

Петровский районный суд города Москвы оштрафовал главреда лишённой лицензии «Новой газеты» Сергея Соколова по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, он разместил в открытом доступе материал с признаками дискредитации спецоперации на Украине.

«Суд признал Соколова Сергея Михайловича виновным в совершении административного правонарушения... и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на главреда «Новой газеты» составили протокол по статье о дискредитации российской армии.