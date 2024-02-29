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«Новая газета» сообщила о задержании главреда Соколова

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«Новая газета», ранее лишённая лицензии, сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на него был составлен протокол по статье о дискредитации ВС России.
«Новая газета» сообщила о задержании главреда Соколова
  • globallookpress.com

Об этом говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что дело касается одной из публикаций «Новой газеты».

15 сентября Верховный суд России вынес решение о прекращении деятельности сайта «Новой газеты».

28 марта «Новая газета» приостановила выпуск бумажной и электронной версий издания до окончания российской военной операции на Украине.

Перед этим Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение.

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