«Новая газета» сообщила о задержании главреда Соколова
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Об этом говорится в Telegram-канале издания.
Отмечается, что дело касается одной из публикаций «Новой газеты».
15 сентября Верховный суд России вынес решение о прекращении деятельности сайта «Новой газеты».
28 марта «Новая газета» приостановила выпуск бумажной и электронной версий издания до окончания российской военной операции на Украине.
Перед этим Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение.