«Новая газета» сообщила о задержании главреда Соколова

«Новая газета», ранее лишённая лицензии, сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на него был составлен протокол по статье о дискредитации ВС России.

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Об этом говорится в Telegram-канале издания. Отмечается, что дело касается одной из публикаций «Новой газеты». 15 сентября Верховный суд России вынес решение о прекращении деятельности сайта «Новой газеты». 28 марта «Новая газета» приостановила выпуск бумажной и электронной версий издания до окончания российской военной операции на Украине. Перед этим Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение.