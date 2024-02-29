В Херсонской области завершился первый этап досрочных выборов президента

Первый этап досрочного голосования на выборах президента России успешно завершился в Херсонской области.

Как сообщает РИА Новости, голосование проходило в семи районах Херсонской области: Алёшкинском, Геническом, Верхнерогачикском, Горностаевском, Новотроицком и Каланчакском. На выборы также пришли жители Новой Каховки.

Следующий этап досрочного голосования стартует 1 марта. Он продлится до 3 марта 2024 года и охватит ещё семь районов Херсонской области.

Основной же этап голосования на президентских выборах — 2024 пройдёт 15—17 марта.

Ранее сообщалось о 3 млн заявок, поданных на участие в онлайн-голосовании на президентских выборах.