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Депутат Колунов прокомментировал новый нацпроект «Кадры»

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Депутат Госдумы Сергей Колунов (ЕР) прокомментировал новый национальный проект «Кадры».
Депутат Колунов прокомментировал новый нацпроект «Кадры»
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«О дефиците кадров мы говорим давно. Только в профильной для меня сфере строительства и ЖКХ на сегодняшний день он составляет 260 тыс. человек», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Колунов, первые меры были приняты ещё летом, когда был принят закон о трудовом воспитании, а анонсированный нацпроект «Кадры» имеет те же цели.

«То, что поможет нынешним подросткам стать профессионалами своего дела, поможет полюбить труд и быть готовыми развивать российскую экономику», — сказал депутат.

По его мнению, в нацпроекте могут предусмотреть организацию профильных курсов и лекций, экскурсий на заводы и другие предприятия, практики и стажировки на них.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры».

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