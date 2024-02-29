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Специалист Мушта рассказал о плюсах возможности пересдать ЕГЭ

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта высказался о плюсах возможности пересдать ЕГЭ.
Специалист Мушта рассказал о плюсах возможности пересдать ЕГЭ
  • РИА Новости

«Сейчас ситуация такова, что если школьник сдал ЕГЭ на низкие баллы, то он имеет возможность пересдать экзамен только через год — это касается экзаменов на выбор. Если мы говорим об экзаменах по русскому языку и математике, то пересдать их можно только ближе к осени, чтобы получить аттестат», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если одиннадцатиклассник не смог сдать один из предметов по выбору на пороговое значение, то подобные изменения в системе ЕГЭ будут полезны, так как это позволит выпускнику вновь сдать экзамен и поступить в вуз.

Как пояснил Мушта, в результате не придётся ждать год, чтобы пересдать ЕГЭ.

«Важно заметить, что наиболее сложным экзаменом для школьников является математика, поэтому это предложение особенно актуально для этого предмета», — добавил он.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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