RT в Telegram
Подпишись

Депутат Выборный назвал послание президента основой для законодательных инициатив

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию основой для законодательных инициатив.
Депутат Выборный назвал послание президента основой для законодательных инициатив
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

«Ведь в предыдущие годы именно из посланий президента родились такие программы, как материнский капитал, индексация МРОТ, Крымский мост, арктические заводы СПГ, трасса от Москвы до Тюмени. Теперь этот список пополнится новыми нацпроектами, о которых заявил президент. Мы подготовим всю законодательную базу для запуска национальных проектов «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», — сказал Выборный в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, традиционно послание послужит основой для ряда законодательных инициатив, нацеленных на повышение уровня соцподдержки многодетных семей, студентов, бюджетников, учителей.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя прокомментировал предложение о списании ряда задолженностей регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить