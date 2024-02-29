Депутат Выборный назвал послание президента основой для законодательных инициатив

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию основой для законодательных инициатив.

«Ведь в предыдущие годы именно из посланий президента родились такие программы, как материнский капитал, индексация МРОТ, Крымский мост, арктические заводы СПГ, трасса от Москвы до Тюмени. Теперь этот список пополнится новыми нацпроектами, о которых заявил президент. Мы подготовим всю законодательную базу для запуска национальных проектов «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», — сказал Выборный в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, традиционно послание послужит основой для ряда законодательных инициатив, нацеленных на повышение уровня соцподдержки многодетных семей, студентов, бюджетников, учителей.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя прокомментировал предложение о списании ряда задолженностей регионов.