Губернатор Руденя назвал важным предложение о списании ряда задолженностей регионов
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«Это очень важное решение. Думаю, что сегодня все финансовые органы регионов очень сильно благодарны президенту Российской Федерации, потому что эти деньги будут реинвестированы в экономику регионов. Их можно использовать на инфраструктурные проекты», — заявил Руденя в беседе с газетой «Известия».
По его словам, самое главное — нет отягощения при бюджетном планировании.
Как отметил губернатор, теперь можно рассчитывать на повторное применение денежных средств, что даст сильный импульс развитию крупных инфраструктурных проектов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о списании двух третьих задолженностей регионов по бюджетным кредитам.