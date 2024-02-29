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В РГГУ назвали гуманизацией возможность пересдать один из предметов по ЕГЭ

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Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов прокомментировал предложение о пересдаче ЕГЭ.
В РГГУ назвали гуманизацией возможность пересдать один из предметов по ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Сегодня звучат уже итоговые положения по поводу ЕГЭ. Сделать это вполне возможно — пересдать один предмет. Мы наблюдаем первый курс, второй курс — неокрепшая ещё детская психика, волнение. Чтобы дополнительно не травмировать детей, я думаю, такую возможность государство может и должно предоставить», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, волнение может иметь и случайный характер. Как считает Безбородов, возможность пересдачи — это гуманизация процесса.

«Работа по трансформации ЕГЭ ведётся несколько лет. Если он не знает, то и второй раз он не сдаст, так не бывает. А элемент случайности и психологического нетравмирования, выравнивания этой ситуации — это будет присутствовать с плюсом», — заключил эксперт.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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