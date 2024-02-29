В Южном Медведкове построят дом по программе реновации
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиану Княжевскую.
Как отметила чиновник, площадь здания в проезде Дежнёва составит 12 тыс. кв. м.
«Также выделено ещё шесть стартовых площадок для программы реновации, это значит, что в скором времени жители целого района получат современное жильё качественно другого уровня и современной архитектуры», — рассказала Княжевская.
Ранее сообщалось, что строительство двух корпусов по реновации началось в Богородском районе Москвы.