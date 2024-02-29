В Южном Медведкове построят дом по программе реновации

На северо-востоке Москвы в районе Южное Медведково построят дом в рамках программы реновации жилого фонда.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиану Княжевскую.

Как отметила чиновник, площадь здания в проезде Дежнёва составит 12 тыс. кв. м.

«Также выделено ещё шесть стартовых площадок для программы реновации, это значит, что в скором времени жители целого района получат современное жильё качественно другого уровня и современной архитектуры», — рассказала Княжевская.

Ранее сообщалось, что строительство двух корпусов по реновации началось в Богородском районе Москвы.