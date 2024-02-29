Строительство двух корпусов по реновации началось в Богородском районе Москвы
Об этом сообщает НСН.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, ввод домов в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
Оба корпуса оборудуют системами охраны и видеонаблюдения, а также пожарной сигнализацией.
Рядом с домами территорию благоустроят, оборудуют детские и спортивные площадки.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в деревне Крёкшино в ТиНАО откроется технопарк по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).