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Строительство двух корпусов по реновации началось в Богородском районе Москвы

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Строительство двух жилых корпусов на 555 квартир по программе реновации стартовало в Москве, в районе Богородское на Открытом шоссе.

Об этом сообщает НСН.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, ввод домов в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Оба корпуса оборудуют системами охраны и видеонаблюдения, а также пожарной сигнализацией.

Рядом с домами территорию благоустроят, оборудуют детские и спортивные площадки.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в деревне Крёкшино в ТиНАО откроется технопарк по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

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