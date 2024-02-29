RT в Telegram
Подпишись

Косачёв: США могут «окрикнуть» Финляндию за заявление об ударах по России

Короткая ссылка
НАТО и США могут «окрикнуть» Финляндию на фоне заявления о разрешении использовать финское оружие при ударах по России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Косачёв: США могут «окрикнуть» Финляндию за заявление об ударах по России
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Это серьёзнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и её исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя», — сказал он РИА Новости.

По словам Косачёва, в Хельсинки «несколько поторопились», открыв правду там, где это ещё не планировали на Западе.

Ранее глава парламентского комитета страны по обороне Юкка Копра заявил, что оружие, поставляемое Финляндией на Украину в рамках пакетов военной помощи, может применяться для нанесения ударов по объектам на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить