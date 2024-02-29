Косачёв: США могут «окрикнуть» Финляндию за заявление об ударах по России

НАТО и США могут «окрикнуть» Финляндию на фоне заявления о разрешении использовать финское оружие при ударах по России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Это серьёзнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и её исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя», — сказал он РИА Новости.

По словам Косачёва, в Хельсинки «несколько поторопились», открыв правду там, где это ещё не планировали на Западе.

Ранее глава парламентского комитета страны по обороне Юкка Копра заявил, что оружие, поставляемое Финляндией на Украину в рамках пакетов военной помощи, может применяться для нанесения ударов по объектам на территории России.