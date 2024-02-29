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В Кировской области завели дело против отчима, издевавшегося над ребёнком

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СУ СК России по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нанесении побоев ребёнку.
В Кировской области завели дело против отчима, издевавшегося над ребёнком
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, житель Унинского района систематически избивал десятилетнего сына своей жены от другого брака.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Солнцевская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое по факту избиения 38-летним мужчиной подростка в Москве.

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