В Кировской области завели дело против отчима, издевавшегося над ребёнком
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, житель Унинского района систематически избивал десятилетнего сына своей жены от другого брака.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что Солнцевская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое по факту избиения 38-летним мужчиной подростка в Москве.