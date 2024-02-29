Дело возбудили по факту покушения на фельдшера на востоке Москвы

Инцидент со стрельбой на востоке Москвы, где пациент скорой произвёл выстрел из травматического пистолета в сторону фельдшера, послужил основанием для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Москве, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй о покушении на убийство.

«В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК России, где следователи приступят к его допросу», — добавили в пресс-службе.

О нападении пациента скорой на фельдшера стало известно 29 февраля. Сообщалось, что агрессивного мужчину обезвредил напарник пострадавшего.