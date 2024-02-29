В Москве арестовали устроившего драку на открытии мемориальной доски герою СССР

Пресненский районный суд города Москвы избрал меру пресечения мужчине, который устроил драку во время церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза полковнику авиации Генриху Гофману. Его взяли под стражу в зале суда.

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, фигурант ударил по голове одного из участников церемонии, а также угрожал другим присутствующим. Мужчину обвинили в хулиганстве.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 27 апреля 2024 года», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении мужчины, который избил ребёнка в Москве.