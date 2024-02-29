В Москве арестовали устроившего драку на открытии мемориальной доски герою СССР
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Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, фигурант ударил по голове одного из участников церемонии, а также угрожал другим присутствующим. Мужчину обвинили в хулиганстве.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 27 апреля 2024 года», — указывается в сообщении.
Ранее стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении мужчины, который избил ребёнка в Москве.