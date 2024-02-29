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В Москве арестовали устроившего драку на открытии мемориальной доски герою СССР

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Пресненский районный суд города Москвы избрал меру пресечения мужчине, который устроил драку во время церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза полковнику авиации Генриху Гофману. Его взяли под стражу в зале суда.
В Москве арестовали устроившего драку на открытии мемориальной доски герою СССР
  • globallookpress.com

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, фигурант ударил по голове одного из участников церемонии, а также угрожал другим присутствующим. Мужчину обвинили в хулиганстве.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 27 апреля 2024 года», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении мужчины, который избил ребёнка в Москве.

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