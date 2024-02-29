Депутат Госдумы Занко: программа развития страны носит долгосрочный характер

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко заявила в беседе с RT о важности того, что в ходе послания Федеральному собранию президентом России Владимиром Путиным была отмечена роль гражданского общества в решении вопросов в самых разных сферах.

«Для меня, как для человека, который уже больше десяти лет занимается развитием сектора НКО, важно было, что президент отметил роль гражданского общества в решении вопросов в самых разных сферах: от поддержки участников СВО и жителей возвращённых регионов до обеспечения системы долговременного ухода, охраны памятников и многого другого», — отметила собеседница RT.

По её словам, значимую роль гражданского общества «мы обязательно увидим и применительно к новому нацпроекту «Семья».

«Гражданское общество поможет в укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Тем более что благодаря недавно внесённому нами в Госдуму законопроекту, который расширяет поддержку благотворительной и волонтёрской деятельности, вовлечение активистов для решения этих задач увеличится», — заявила парламентарий.

Она добавила, что Путин также дал задачу проанализировать законодательство вместе с общественниками для более эффективного сохранения объектов культурного наследия.

«Но особенно приятно было видеть, что наряду с государственными деятелями в зале было много представителей НКО, волонтёров, людей с активной жизненной позицией не по долгу службы, а по велению души. Были наши защитники, участники СВО, многие из которых по возвращении, знаю, вовлекаются в общественную жизнь. Программа развития страны, которую озвучил сегодня президент, носит долгосрочный характер. И мы с вами, гражданское общество, — опора развития современной России», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова подчеркнула в беседе с RT, что вопросы семьи обозначены президентом России Владимиром Путиным однозначным приоритетом работы на ближайшее время.