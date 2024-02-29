Газпромбанк сообщил о появлении в App Store фейкового приложения банка

Поддельное приложение Газпромбанка появилось в магазине приложений App Store. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В сообщении указывается, что речь идёт о приложении Gaz Pro Monitor, оснащённом официальной символикой и логотипами Газпромбанка.

«Мы не имеем к нему никакого отношения. Если вы скачали его — удалите данные и само приложение. Также советуем сменить пароль для доступа в мобильный банк, если входили в личный кабинет фейкового приложения», — рекомендовали в пресс-службе банка.

Ранее глава специализирующейся на информационной безопасности компании RTM Group Евгений Царёв рассказал о новой мошеннической схеме.