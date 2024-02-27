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Специалист Царёв предупредил о новой мошеннической схеме

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Глава компании из сферы информационной безопасности RTM Group Евгений Царёв рассказал о новой мошеннической схеме в сфере строительства.
Специалист Царёв предупредил о новой мошеннической схеме
  • Gettyimages.ru

Фирма-однодневка после заключения договора о строительных работах предлагает жертве сделать предоплату по СБП, предлагая при этом скидку для повышения мотивации, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Когда подходит срок поставки, товар не поступает, услуга не оказывается, а исполнитель не выходит на связь. При попытке выяснить, куда были отправлены деньги, вскрывается, что номер, на который был совершён перевод, принадлежит неизвестному физлицу. Договор, присланный по почте или в мессенджере, — подделка и законной силы не имеет», — сказал Царёв.

Как отметил специалист, злоумышленники используют СБП, потому что деньги жертвы переводятся сразу на счёт подставного физлица.

«По нашим данным, за последние три месяца счёт жертв новой схемы пошёл на тысячи. Вероятно, инцидентов гораздо больше, просто не все пострадавшие обращаются за помощью в компетентные органы, и посчитать их невозможно», — заключил эксперт.

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