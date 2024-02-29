В Совфеде заявили о наличии плана реализации намеченных Путиным целей

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила в беседе с RT, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было встречено с большим воодушевлением.

«Мы с большим воодушевлением встретили мощнейшее послание, поскольку огромные средства вкладываются не только в инфраструктуру, но и поставлены чёткие задачи для повышения качества. Все вопросы, которые мы отрабатывали, обсуждали на круглых столах в рамках дней субъектов, нашли своё отражение и не просто были проблемно поставлены президентом, а именно получили поддержку, финансирование и решение», — отметила сенатор.

По её словам, очень близки, понятны те выводы и даже замечания, которые сделал президент относительно единого государственного экзамена.

«Дискуссии в обществе продолжаются, но позиция комитета очень чёткая, всё-таки ЕГЭ определённым образом доказал свою эффективность, но в то же время, к сожалению, имеет место быть ситуация, и президент сегодня об этом сказал, что Единый государственный экзамен своей жизнью живет, а школьная программа — своей. Я уверена, что только этими мероприятиями совершенствование самой процедуры ЕГЭ не ограничится. Здесь мы готовы представить свои предложения, которые на площадке комитета отрабатывали», — заявила Гумерова.

Парламентарий подчеркнула, что уже есть план реализации поставленных задач.

«И конкретные мероприятия, и совершенствование законотворчества. Так что я уверена, что всё должно получиться», — заключила собеседница RT.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что в рамках послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию для него стало главным заявление о совершенствовании ЕГЭ.