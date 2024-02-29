Вице-спикер ГД Чернышов: для меня стал главным тезис о совершенствовании ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что в рамках послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию для него стало главным заявление о совершенствовании ЕГЭ.

«В первую очередь главным тезисом для меня стало заявление президента Владимира Путина о совершенствовании ЕГЭ, о возможности пересдачи одного из предметов по выбору ученика до конца приёмной кампании в вузах. Теперь родители и школьники смогут легче относиться к экзаменам, не бояться за судьбу своих детей, а дети будут испытывать меньше стресса», — отметил Чернышов.

Кроме того, по его словам, важно, что детские сады и школы будут отремонтированы.

«Условия и сама среда, в которых растут и обучаются дети, сказываются и на восприятии, и на получении знаний. Если школа или детсад оснащены всеми необходимыми устройствами, имеют комфортные классы, свою собственную инфраструктуру, в них хочется возвращаться вновь и вновь», — рассказал собеседник RT.

Говоря о высшем образовании, он подчеркнул, что «мы уверенно идём по пути обретения суверенного российского образования».

«Поэтому верно отметил президент, сказав, что нам важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию.Сегодня мы ещё находимся в начале нашего пути, но уверен, что каждый наш университет стремится к развитию страны. Для самой страны, государства, населения важно именно качество получаемого образования, нам важно понимать, кто будет работать на предприятиях, заводах, кто будет развивать страну», — объяснил вице-спикер Госдумы.

В этой связи программу «Приоритет 2030» было предложено продлить ещё на шесть лет и увеличить финансирование, отметил он.

«Это всё делается для вузов, как ведущих, так и новых, начинающих своё развитие, а также для выпуска будущих специалистов рынка труда», — заключил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT выразила надежду, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году.