Депутат Лантратова: надеюсь, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT выразила надежду, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году.

«Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому никаких изменений в закон вносить не надо. Но если вдруг будет решено, что они нужны, то можно дополнить с. 59 дополнительным подпунктом 7.1, например. Хотя лично я в этом необходимости не вижу. Надеюсь, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Это действительно очень востребовано, и я бы даже предложила разрешить несколько предметов пересдавать, но сначала надо проверить организационные возможности, начать с малого», — объяснила депутат.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).