Экономист Шедько посоветовал начинающим инвесторам открыть ИИС

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько рассказал о преимуществах индивидуального инвестиционного счёта (ИИС).

В беседе с «Газетой.Ru» экономист объяснил, что по сравнению с доходом от срочного вклада доход от ИИС больше на 13% за счёт налогового вычета.

«При пополнении ИИС в сумме 400 тыс. рублей сумма вычета составит 52 тыс. рублей в год. Этот тип ИИС лучше выбрать начинающему инвестору», — отметил Шедько.

Ранее финансовый консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Сергей Акулов посоветовал отчислять 10% доходов, чтобы создать финансовую подушку безопасности и с её помощью пережить период потери дохода, если он настанет.