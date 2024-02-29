Экономист Шедько посоветовал начинающим инвесторам открыть ИИС
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В беседе с «Газетой.Ru» экономист объяснил, что по сравнению с доходом от срочного вклада доход от ИИС больше на 13% за счёт налогового вычета.
«При пополнении ИИС в сумме 400 тыс. рублей сумма вычета составит 52 тыс. рублей в год. Этот тип ИИС лучше выбрать начинающему инвестору», — отметил Шедько.
Ранее финансовый консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Сергей Акулов посоветовал отчислять 10% доходов, чтобы создать финансовую подушку безопасности и с её помощью пережить период потери дохода, если он настанет.