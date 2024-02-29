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Песков объяснил важность международной части послания Путина

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Международная часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию играет важную роль, поскольку она закладывает режим, в котором предстоит решать внутренние задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков объяснил важность международной части послания Путина
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Говоря на эту тему с телеканалом «Звезда», Песков подчеркнул, что международная обстановка затрагивалась в послании исключительно в концептуальном смысле.

«Не было такой какой-то пострановой оценки и так далее, это был концептуальный подход», — отметил Песков.

Ранее о послании президента парламенту высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Путин дал понять, что Россия соревнуется сама с собой, а не с заграницей.

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