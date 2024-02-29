Песков объяснил важность международной части послания Путина
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Говоря на эту тему с телеканалом «Звезда», Песков подчеркнул, что международная обстановка затрагивалась в послании исключительно в концептуальном смысле.
«Не было такой какой-то пострановой оценки и так далее, это был концептуальный подход», — отметил Песков.
Ранее о послании президента парламенту высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Путин дал понять, что Россия соревнуется сама с собой, а не с заграницей.