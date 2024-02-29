Захарова — о послании Путина парламенту: соревнуемся не с заграницей, а с собой

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На выступление главы государства отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, главным в послании президента парламенту стало то, что Путин дал понять: Россия соревнуется не с зарубежными странами, а сама с собой, ставя ориентированные на национальные интересы цели и добиваясь их.

«Элита может быть только национально ориентированной, а будущее страны в руках тех, кто прошёл проверку 2022—2024 годов», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Путин завершил послание Федеральному собранию словами о вере в победу России.