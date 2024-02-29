СК начал проверку после обнаружения скелета мужчины в квартире в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщил городской главк СК России в Telegram.
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения... в квартире одного из домов, расположенного на улице Красной Звезды, скелетированных останков местного жителя 1950 года рождения», — говорится в сообщении.
В январе сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелет 83-летней женщины, который пролежал год под дверью квартиры в Москве на Новой Басманной улице.