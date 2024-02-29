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СК начал проверку после обнаружения скелета мужчины в квартире в Петербурге

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В квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили скелетированные останки мужчины.
СК начал проверку после обнаружения скелета мужчины в квартире в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщил городской главк СК России в Telegram.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения... в квартире одного из домов, расположенного на улице Красной Звезды, скелетированных останков местного жителя 1950 года рождения», — говорится в сообщении.

В январе сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелет 83-летней женщины, который пролежал год под дверью квартиры в Москве на Новой Басманной улице.

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