В Москве обнаружили пролежавший год под дверью скелет пенсионерки

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелет 83-летней женщины, который пролежал год под дверью квартиры в Москве на Новой Басманной улице.

Об этом говорится в материале «Известий».

Сообщается, что во вторник, 9 января, соседи обеспокоились после потопа и обратились за помощью к правоохранительным органам. Когда полиция попала в квартиру, выяснилось, что труп пожилой женщины находился под дверью.

«По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», — говорится в сообщении.

На теле были зафиксированы повреждения, его направили в морг для выяснения обстоятельств смерти женщины.

Ранее сообщалось, что в Псковской области мать жила с трупами детей несколько месяцев.