В Москве обнаружили пролежавший год под дверью скелет пенсионерки
- РИА Новости
Об этом говорится в материале «Известий».
Сообщается, что во вторник, 9 января, соседи обеспокоились после потопа и обратились за помощью к правоохранительным органам. Когда полиция попала в квартиру, выяснилось, что труп пожилой женщины находился под дверью.
«По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», — говорится в сообщении.
На теле были зафиксированы повреждения, его направили в морг для выяснения обстоятельств смерти женщины.
Ранее сообщалось, что в Псковской области мать жила с трупами детей несколько месяцев.