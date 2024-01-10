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В Москве обнаружили пролежавший год под дверью скелет пенсионерки

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелет 83-летней женщины, который пролежал год под дверью квартиры в Москве на Новой Басманной улице.
В Москве обнаружили пролежавший год под дверью скелет пенсионерки
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале «Известий».

Сообщается, что во вторник, 9 января, соседи обеспокоились после потопа и обратились за помощью к правоохранительным органам. Когда полиция попала в квартиру, выяснилось, что труп пожилой женщины находился под дверью.

«По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», — говорится в сообщении.

На теле были зафиксированы повреждения, его направили в морг для выяснения обстоятельств смерти женщины.

Ранее сообщалось, что в Псковской области мать жила с трупами детей несколько месяцев.

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