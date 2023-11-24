«Известия»: в Псковской области мать жила с трупами детей несколько месяцев

Женщина, задержанная по подозрению в убийстве своих детей в Псковской области, несколько месяцев жила с их трупами в квартире.

Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«Соседи несколько раз жаловались на зловонный запах в подъезде и других квартирах. Они предположили, что в вентиляции лежит дохлая крыса», — сказал собеседник.

По данным следствия, в одной из квартир в городе Великие Луки и в частном доме на территории Куньинского района были обнаружены тела троих детей — восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, которые воспитывались в семье 34-летней женщины.

Она задержана по подозрению в убийстве детей.