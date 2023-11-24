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Жительницу Псковской области подозревают в убийстве троих своих детей

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В Псковской области женщину подозревают в убийстве троих своих малолетних детей.
Жительницу Псковской области подозревают в убийстве троих своих детей
  • РИА Новости

Об этом заявили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Сообщается, что в одной из квартир в городе Великие Луки и в частном доме на территории Куньинского района были обнаружены тела троих детей — восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, которые воспитывались в семье 34-летней женщины.

Она задержана по подозрению в убийстве детей. 

Возбуждены уголовные дела.

22 ноября тела матери и пятилетнего ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружили в многоквартирном жилом доме в Хабаровске.

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