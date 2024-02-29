Косачёв: в послании Путина парламенту ни разу не прозвучало слово «санкции»
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Косачёв подчеркнул, что это значит, что Россия движется своим собственным путём.
«И эта политика изоляции, подавления, сдерживания России не играет никакой роли с точки зрения наших собственных планов на нашу собственную страну», — заключил он.
Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию словами о вере в победу России.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, главным в послании президента парламенту стало то, что Путин дал понять: Россия соревнуется не с зарубежными странами, а сама с собой.