Более 100 ямальцев вошли в делегацию на Всемирном фестивале молодёжи

В состав делегации Ямало-Ненецкого автономного округа на Всемирном фестивале молодёжи вошли более 100 молодых жителей региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное правительство.

«Всего от региона поступило более 2,5 тыс. заявок. В состав ямальской делегации вошли представители рабочих профессий, молодые преподаватели и наставники, активисты общественных и политических организаций, деятели культуры и искусства, IT-специалисты и учёные», — рассказали в региональном кабмине.

Открытие фестиваля запланировано на 2 марта.

В рамках мероприятия округ представит на фестивале свой павильон «Добро пожаловать на Ямал».

«Его главные особенности — иммерсивная зона, которая сможет познакомить участников с культурой Ямала, и большой лекторий на 500 посадочных мест», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что делегация Оренбургской области отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи.