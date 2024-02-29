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Более 100 ямальцев вошли в делегацию на Всемирном фестивале молодёжи

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В состав делегации Ямало-Ненецкого автономного округа на Всемирном фестивале молодёжи вошли более 100 молодых жителей региона.
Более 100 ямальцев вошли в делегацию на Всемирном фестивале молодёжи
  • © yanao.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное правительство.

«Всего от региона поступило более 2,5 тыс. заявок. В состав ямальской делегации вошли представители рабочих профессий, молодые преподаватели и наставники, активисты общественных и политических организаций, деятели культуры и искусства, IT-специалисты и учёные», — рассказали в региональном кабмине.

Открытие фестиваля запланировано на 2 марта.

В рамках мероприятия округ представит на фестивале свой павильон «Добро пожаловать на Ямал».

«Его главные особенности — иммерсивная зона, которая сможет познакомить участников с культурой Ямала, и большой лекторий на 500 посадочных мест», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что делегация Оренбургской области отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи.

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