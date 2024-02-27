Делегация Оренбургской области отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи

Делегация Оренбургской области отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи, который будет проходить с 1 по 7 марта.

Об этом сообщает RIA56.

От региона на фестиваль поехали 108 человек, среди которых студенты и молодые специалисты из Ташлинского, Оренбургского, Илекского районов, Оренбурга, Новотроицка, Гая, Медногорска, Бузулука, Бугуруслана, Орска.

За каждым регионом закреплена своя подшефная страна. Оренбуржцам предстоит принимать участие в интерактивах вместе с делегацией Бангладеш.

Кроме того, представители области будут работать экскурсоводами в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рассказали о подготовке павильона для Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.