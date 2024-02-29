В ХМАО заявили о росте спроса на рабочий персонал
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис HeadHunter.
Также возрос интерес к сотрудникам в сфере продаж и обслуживания клиентов на 22%.
Спрос на работников сервисного обслуживания вырос на 19%.
В отраслях «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика, перевозки» спрос у работодателей увеличился на 18% и 15% соответственно.
Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования.