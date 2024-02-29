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В ХМАО заявили о росте спроса на рабочий персонал

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Новое исследование показало увеличение спроса на 25% на рабочий персонал в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
В ХМАО заявили о росте спроса на рабочий персонал
  • Gettyimages.ru
  • © Avalon_Studio

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис HeadHunter.

Также возрос интерес к сотрудникам в сфере продаж и обслуживания клиентов на 22%.

Спрос на работников сервисного обслуживания вырос на 19%.

В отраслях «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика, перевозки» спрос у работодателей увеличился на 18% и 15% соответственно.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования.

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