Силуанов: Минфин найдёт ресурсы на реализацию новых нацпроектов

Министерство финансов России найдёт ресурсы, необходимые для исполнения всех целей по реализации новых национальных проектов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

О запуске в стране целого ряда новых нацпроектов заявил 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Силуанов заверил, что поставленные главой государства цели найдут финансовое обеспечение.

«Новые цели, которые поставлены президентом, новые нацпроекты для реализации целей, безусловно, также найдут финансовое обеспечение», — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин поручил утвердить и скоординировать между собой все новые нацпроекты до конца 2024 года.