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В Госдуме заявили о необходимости бороться с контрафактным алкоголем

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RT
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что в стране фиксируется значительное сокращение потребления алкоголя.
В Госдуме заявили о необходимости бороться с контрафактным алкоголем
  • globallookpress.com

По словам депутата, поддержка президента — это «суперважная история».

«Абсолютно правильно подмечено, что градус понижать. И второе, конечно, немаловажное, необходимо бороться с контрафактом. Это должно быть всё в ключевом характере. Последовательно, в рамках закона, как президент сказал, без экстремизма, но в вопросах защиты здоровья наших граждан», — объяснил Хамзаев.

Он также добавил, что, безусловно, есть сокращение потребления алкоголя, однако пока говорить о том, что вопрос решён, — преждевременно.

По мнению собеседника RT, ещё «есть над чем работать».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в стране фиксируется значительное сокращение потребления алкоголя.

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