В Госдуме заявили о необходимости бороться с контрафактным алкоголем
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По словам депутата, поддержка президента — это «суперважная история».
«Абсолютно правильно подмечено, что градус понижать. И второе, конечно, немаловажное, необходимо бороться с контрафактом. Это должно быть всё в ключевом характере. Последовательно, в рамках закона, как президент сказал, без экстремизма, но в вопросах защиты здоровья наших граждан», — объяснил Хамзаев.
Он также добавил, что, безусловно, есть сокращение потребления алкоголя, однако пока говорить о том, что вопрос решён, — преждевременно.
По мнению собеседника RT, ещё «есть над чем работать».
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в стране фиксируется значительное сокращение потребления алкоголя.