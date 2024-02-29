Россияне перечислили причины, удерживающие их от покупки электромобиля

Россияне перечислили причины, которые удерживают их от покупки электромобиля и отказа от обычного автомобиля.

В частности, 41% респондентов, которые приняли участие в опросе сайта kp.ru, признались, что не могут позволить себе такой автомобиль из-за его стоимости.

Кроме того, 26% россиян отметили нехватку инфраструктуры для электромобилей.

При этом 25% заявили, что если бы машину пришлось заряжать не так нечасто, то можно было бы стерпеть некоторые несовершенства инфраструктуры. А 9% купили бы электромобиль, если бы им предоставили бесплатно КАСКО и ОСАГО.

Ещё 3% не хватает сразу нескольких условий для того, чтобы совершить такую покупку, при этом 39% опрошенных сообщили, что не купили бы электрокар ни при каких условиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году доля электромобилей в Москве достигнет 7%, а количество электрозарядных станций (ЭЗС) увеличится до 30 тыс.