На тестовом голосовании проверят работоспособность систем при высокой нагрузке
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Планируется оценить работоспособность системы электронного голосования в условиях, близких к настоящим выборам. Важно, чтобы все три варианта (онлайн-голосование, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей) корректно выполняли свои функции.
В ходе тестирования будет специально создана имитация возможных сбоев, чтобы отработать сценарии их устранения.
Кроме того, тест позволит проверить скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур голосования.
На некоторых участках планируется дополнительно провести стресс-тест.
Ранее москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами.