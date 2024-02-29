На тестовом голосовании проверят работоспособность систем при высокой нагрузке

На тестовом голосовании в столице проверят работоспособность систем при высокой нагрузке. Оно пройдёт 2 марта с 10:00 до 14:00.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Планируется оценить работоспособность системы электронного голосования в условиях, близких к настоящим выборам. Важно, чтобы все три варианта (онлайн-голосование, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей) корректно выполняли свои функции.

В ходе тестирования будет специально создана имитация возможных сбоев, чтобы отработать сценарии их устранения.

Кроме того, тест позволит проверить скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур голосования.

На некоторых участках планируется дополнительно провести стресс-тест.

Ранее москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами.