Подмосковье отправит более 300 человек на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В нашей команде собрались ребята, работающие в «Роскосмосе» и «Газпроме», занимающиеся исследованиями в области квантовой физики, оперным пением, танцующие контемпорари, мастера спорта, тренеры, блогеры», — сказала Швелидзе.
Она также отметила, что участники обменяются опытом в своих областях с коллегами и единомышленниками из разных частей мира.
Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в Сочи с 1 по 7 марта.
Ожидается участие 20 тыс. представителей из 180 стран мира.
Ранее сообщалось, что делегация Оренбургской области отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи.