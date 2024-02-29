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Подмосковье отправит более 300 человек на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

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Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе заявила, что представлять регион на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи будут 315 жителей Подмосковья.
Подмосковье отправит более 300 человек на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«В нашей команде собрались ребята, работающие в «Роскосмосе» и «Газпроме», занимающиеся исследованиями в области квантовой физики, оперным пением, танцующие контемпорари, мастера спорта, тренеры, блогеры», — сказала Швелидзе.

Она также отметила, что участники обменяются опытом в своих областях с коллегами и единомышленниками из разных частей мира.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в Сочи с 1 по 7 марта.

Ожидается участие 20 тыс. представителей из 180 стран мира.

Ранее сообщалось, что делегация Оренбургской области отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи.

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