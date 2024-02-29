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Собянин: в больницах имени Вересаева и Филатова откроются обновлённые отделения

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.
Собянин: в больницах имени Вересаева и Филатова откроются обновлённые отделения

Как пишет НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы, в столице создаётся инновационная медицинская инфраструктура и модернизируются многопрофильные клиники.

Отмечается, что в хирургическом корпусе №10 ГКБ им. Вересаева после ремонта заработают операционный блок, два отделения реанимации и интенсивной терапии, терапевтическое, эндокринологическое, кардиологическое и неврологическое отделения.

Кроме того, в корпусе №4 ГКБ №15 больницы им. Филатова откроются обновлённые отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии.

По данным мэра, на территории обоих стационаров уже работают флагманские центры для оказания экстренной помощи по новому стандарту.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.

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