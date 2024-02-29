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В России стартовали продажи китайского внедорожника Oting Paladin

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Китайский внедорожник Oting Paladin стал доступен для покупки в России. О старте его продаж сообщили в пресс-службе компании Sinomach.
В России стартовали продажи китайского внедорожника Oting Paladin
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В сообщении, текст которого приводит «Газета.Ru», отмечается, что Oting Paladin представляет собой перелицованную версию Nissan Terra и по сути это «автомобиль японского концерна, с японским двигателем, созданный по японским технологиям».

Внедорожник оснащён 228-сильным двухлитровым турбированным мотором Mitsubishi 4K31, работающим в паре с АКПП. Он доступен в четырёх комплектациях, за «младшую» из которых просят 3,8 млн рублей. Топовую же комплектацию «Престиж» оценили в 4,5 млн рублей.

Стоит отметить, что популярностью в России пользуются не только новые, но и подержанные китайские автомобили. Ранее сообщалось, что их продажи выросли в Тюменской области.

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