Продажи китайских автомобилей с пробегом выросли в Тюменской области

Согласно новому исследованию, в Тюменской области выросли продажи китайских автомобилей с пробегом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на компанию «Авито Авто».

Отмечается, что в лидеры самых популярных подержанных машин вошли Geely Emgrand EC7 и Lifan Solano.

Далее в списке Chery Tiggo, Geely Monjaro и Lifan Х60.

Уточняется, что продажи за прошедшие месяцы текущего года выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее сообщалось, что доля кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на российском авторынке в январе 2024 года достигла 70,6% от общего количества проданных новых легковых машин.