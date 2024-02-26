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Продажи китайских автомобилей с пробегом выросли в Тюменской области

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Согласно новому исследованию, в Тюменской области выросли продажи китайских автомобилей с пробегом.
Продажи китайских автомобилей с пробегом выросли в Тюменской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на компанию «Авито Авто».

Отмечается, что в лидеры самых популярных подержанных машин вошли Geely Emgrand EC7 и Lifan Solano.

Далее в списке Chery Tiggo, Geely Monjaro и Lifan Х60.

Уточняется, что продажи за прошедшие месяцы текущего года выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее сообщалось, что доля кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на российском авторынке в январе 2024 года достигла 70,6% от общего количества проданных новых легковых машин.

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