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Доля кроссоверов на российском авторынке достигла 70,6%

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Доля кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на российском авторынке в январе 2024 года достигла 70,6% от общего количества проданных новых легковых машин.
Доля кроссоверов на российском авторынке достигла 70,6%
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат».

Эксперты связали данный рост показателей с увеличением продаж китайских автомобилей. Кроссоверы и внедорожники составляют большую часть автомобилей из Китая.

Аналитики также отметили, что доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке растёт постоянно.

В 2021 году на долю SUV пришлось 50,7% рынка. В 2023 году продажи данных типов автомобилей составили 66,5% от общего объёма.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2023 году почти в два раза вырос спрос на новые автомобили китайского производства.

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