Доля кроссоверов на российском авторынке достигла 70,6%
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат».
Эксперты связали данный рост показателей с увеличением продаж китайских автомобилей. Кроссоверы и внедорожники составляют большую часть автомобилей из Китая.
Аналитики также отметили, что доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке растёт постоянно.
В 2021 году на долю SUV пришлось 50,7% рынка. В 2023 году продажи данных типов автомобилей составили 66,5% от общего объёма.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2023 году почти в два раза вырос спрос на новые автомобили китайского производства.