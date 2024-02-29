В Москве разработали новую обучающую программу для женщин-предпринимательниц

В Москве представили новую образовательную программу для женщин-предпринимательниц.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Отмечается, что на бесплатных курсах женщины научатся анализу целевой аудитории, освоят многозадачность и правильное формулирование целей.

В рамках программы 4 марта пройдёт форум «Женский бизнес».

Далее в онлайн-формате 11—13 марта пройдут три вебинара курса «Бизнес по-женски».

Для участия в обучающей программе необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что более 40% малых и средних предпринимателей (МСП) в России внедрили IT-технологии в бизнесе в 2023 году.