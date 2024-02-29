RT в Telegram
Подпишись

В Москве разработали новую обучающую программу для женщин-предпринимательниц

Короткая ссылка
В Москве представили новую образовательную программу для женщин-предпринимательниц.
В Москве разработали новую обучающую программу для женщин-предпринимательниц

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Отмечается, что на бесплатных курсах женщины научатся анализу целевой аудитории, освоят многозадачность и правильное формулирование целей.

В рамках программы 4 марта пройдёт форум «Женский бизнес».

Далее в онлайн-формате 11—13 марта пройдут три вебинара курса «Бизнес по-женски».

Для участия в обучающей программе необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что более 40% малых и средних предпринимателей (МСП) в России внедрили IT-технологии в бизнесе в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить