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Более 40% МСП России обновили свою IT-инфраструктуру в 2023 году

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Более 40% малых и средних предпринимателей (МСП) в России внедрили IT-технологии в бизнесе в 2023 году.
Более 40% МСП России обновили свою IT-инфраструктуру в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

В основном это нейросети (39%), усовершенствованные системы кибербезопасности (35%) и облачные сервисы (20%), пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования специалистов продукта «Прогноз спроса» Platforma и аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

Согласно полученным результатам, лишь 15% российских компаний МСБ не обновили IT-инфраструктуру.

Чаще всего в компаниях отказывались от старых версий коммерческого ПО (19%), устаревших систем видеоконференций (18%) и технологий digital-маркетинга (17%). 15% компаний в минувшем году подключила новые CRM-системы, а ещё 10% — интернет вещей. При этом 45% компаний отдали предпочтение отечественным разработкам.

Ранее НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой сообщало, что проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в столице Таиланда Бангкоке.

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