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На станции БКЛ «Сокольники» открыли сервисный центр московского транспорта

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Глава столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов заявил об открытии шестого сервисного центра на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ).
На станции БКЛ «Сокольники» открыли сервисный центр московского транспорта

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря развитию сети сервисных центров москвичи могут получать нашу помощь в разных частях столицы. Такие центры уже работают на станциях «Савёловская», «Текстильщики», «Проспект Вернадского», «Кунцевская», «Петровский парк» и «Сокольники» БКЛ», — сказал Ликсутов.

В сервисных центрах можно оформить или перевыпустить проездные билеты, перенести данные с одной карты «Тройка» на другую.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития речного транспорта столицы.

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