На станции БКЛ «Сокольники» открыли сервисный центр московского транспорта

Глава столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов заявил об открытии шестого сервисного центра на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря развитию сети сервисных центров москвичи могут получать нашу помощь в разных частях столицы. Такие центры уже работают на станциях «Савёловская», «Текстильщики», «Проспект Вернадского», «Кунцевская», «Петровский парк» и «Сокольники» БКЛ», — сказал Ликсутов.

В сервисных центрах можно оформить или перевыпустить проездные билеты, перенести данные с одной карты «Тройка» на другую.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития речного транспорта столицы.