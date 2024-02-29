На станции БКЛ «Сокольники» открыли сервисный центр московского транспорта
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Благодаря развитию сети сервисных центров москвичи могут получать нашу помощь в разных частях столицы. Такие центры уже работают на станциях «Савёловская», «Текстильщики», «Проспект Вернадского», «Кунцевская», «Петровский парк» и «Сокольники» БКЛ», — сказал Ликсутов.
В сервисных центрах можно оформить или перевыпустить проездные билеты, перенести данные с одной карты «Тройка» на другую.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития речного транспорта столицы.