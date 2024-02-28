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Собянин рассказал о развитии речного транспорта Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития речного транспорта столицы.
Собянин рассказал о развитии речного транспорта Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Сейчас в столице 12 электросудов и 12 причалов российского производства. Планируем, что к 2030 году их будет 60 и 67 соответственно. Жители смогут передвигаться быстрее и комфортнее», — написал Собянин.

Он также отметил, что новые маршруты покроют почти всю акваторию Москвы-реки в границах столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что к 2030 году доля электромобилей в Москве достигнет 7%, а количество электрозарядных станций (ЭЗС) увеличится до 30 тыс.

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