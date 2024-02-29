Почти половина россиян получают навязчивые предложения от банков

В ходе недавнего опроса выяснилось, что 43% россиян считают, что банки продолжают навязывать им ненужные финансовые услуги.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финмаркетплейса «Выберу.ру».

Чаще всего респонденты получают предложения о дополнительных продуктах — кредитных картах или счетах — посредством push-уведомлений в мобильных приложениях банков.

Спад навязывания услуг ощутил 21% опрошенных, 23% заявили, что объём рекламы, наоборот, вырос, а 13% признались, что не обращают на неё внимания.

Ранее сообщалось, что Центробанк России в 2023 году получил 325,3 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. Это на 7,7% меньше, чем в 2022 году.