Волынец: нацпроект «Семья» может стать платформой для развития института семьи

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркнула в беседе с RT, что в своём ежегодном послании президент России Владимир Путин особое внимание уделил главенству традиционных духовно-нравственных ценностей и приоритету многодетных семей как основы России и защиты её демографического суверенитета.

«В своём ежегодном послании президент России Владимир Путин особое внимание уделил главенству традиционных духовно-нравственных ценностей и приоритету многодетных семей как основы России и защиты её демографического суверенитета. Именно поэтому с подачи Владимира Владимировича будет запущен новый нацпроект «Семья». Считаю это решение чрезвычайно важным, ведь до сих пор тема семейной политики не была обособлена», — отметила собеседница RT.

Она добавила, что Министерство труда и социальной политики России занимается вопросами социального обеспечения граждан в соответствии с уже действующим законодательством, а нацпроект «Семья» может стать платформой, направленной на разработку и принятие стратегических решений в сфере укрепления и развития института семьи как основы государства и залога процветания России.

«При этом основной акцент должен быть сделан именно на многодетные семьи как гарантию демографического развития, а значит, и суверенитета страны. Порадовало и предложение президента запустить программу по охране материнства и охране репродуктивного здоровья, туда войдут расширение числа женских консультаций и детских поликлиник, продлить семейную ипотеку до 2030 года», — рассказала детский омбудсмен.

Кроме того, до конца 2030 года будет направлено не менее 75 млрд рублей для наращивания программ по поддержке семей с детьми, средства начнут поступать в следующем году. При этом Волынец сделала акцент на заявлении Путина о том, что «деньги для этого есть».

«А значит, мы можем быть уверены в том, что всё это будет реализовано. И пожалуй, это главное из выступления Путина», — заключила Волынец.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья».