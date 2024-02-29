RT в Telegram
Подпишись

Милонов: касающиеся демографии тезисы должны стать основой повестки комитета ГД

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что вопросы, связанные с поддержкой семьи, детства, рождаемости и материнства, заняли одно из ключевых мест в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Милонов: касающиеся демографии тезисы должны стать основой повестки комитета ГД
  • globallookpress.com

«Вопросы, связанные с поддержкой семьи, детства, рождаемости и материнства заняли одно из ключевых мест в послании президента. Я убеждён, что тезисы выступления, касающиеся демографической политики России, должны стать основой повестки нашего думского комитета: мы должны создать механизмы реализации этих планов. И лично я искренне рад, что вопрос популяризации многодетности находит такую мощную поддержку в лице Владимира Владимировича», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить