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В мегаполисах России количество груминг-студий увеличилось вдвое за пять лет

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Согласно результатам нового исследования, в российских мегаполисах количество салонов по уходу за животными за последние пять лет выросло в два раза (+101%). За минувший год рост составил 14%.

Число соответствующих салонов в городах-миллионниках в текущий момент составляет 2,6 тыс., пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование 2ГИС.

Среди 16 городов с населением свыше 1 млн человек больше всего число груминг-студий выросло за год в Ростове-на-Дону (+24%), Уфе (+22%) и Нижнем Новгороде (+20%).

Лидером по количеству компаний, предоставляющих услуги по уходу за животными, стала Москва, где функционируют около 800 груминг-студий, а годовой прирост составил +16,5%.

Кроме того, в 2024 году россияне искали котокафе на 70% чаще, чем пять лет назад. В Москве работают 13 таких организаций, в Санкт-Петербурге — шесть, а в Новосибирске — пять.

Ранее сообщалось, что малый бизнес Нижегородской области в 2023 году увеличил объём предоставляемых товаров и услуг госкомпаниям на 31% по сравнению с 2022 годом.

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